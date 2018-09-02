Путин поздравил главу Вьетнама с Днем независимости республики

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 2 сентября, направил главе Вьетнама Чан Дай Куангу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости республики.

Социалистическая Республика Вьетнам сегодня отмечает 73-ю годовщину со дня провозглашения своей независимости. По этому случаю президент России Владимир Путин направил в адрес главы Вьетнама Чан Дай Куанга поздравительную телеграмму, в которой отметил конструктивный и дружественный характер отношений между странами.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в дальнейшем активном развитии политического диалога между Россией и Вьетнамом. Владимир Путин отметил необходимость двустороннего сотрудничества в различных областях. Он также оценил позитивные перспективы партнерского взаимодействия в решении актуальных международных проблем. Это касается, в том числе, и упрочения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.