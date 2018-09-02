Порошенко посетил церемонию прощания с Маккейном в Вашингтоне

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в прошедших в Вашингтоне траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном, скончавшимся от агрессивной формы рака мозга.

В своей прощальной речи украинский президент отметил, что счел своим долгом прибыть в этот печальный день в Вашингтон, чтобы отдать дань памяти и уважения сенатору Маккейну – «моему другу и большому другу Украины, настоящему американцу и борцу за идеалы демократии и свободы».

Порошенко особо подчеркнул, что в сложные и даже критические моменты украинской истории сенатор Маккейн всегда был рядом с украинским народом. «Мы все запомнили его на Майдане, когда при температуре -26 он вышел раздетый и обратился к народу со словами поддержки», - заявил Порошенко.

Украинский лидер также назвал сенатора США Джона Маккейна не только героем Америки, но и героем Украины, сообщает РИА Новости.