Порошенко посетил церемонию прощания с Маккейном в Вашингтоне
2 сентября 2018, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в прошедших в Вашингтоне траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном, скончавшимся от агрессивной формы рака мозга.
В своей прощальной речи украинский президент отметил, что счел своим долгом прибыть в этот печальный день в Вашингтон, чтобы отдать дань памяти и уважения сенатору Маккейну – «моему другу и большому другу Украины, настоящему американцу и борцу за идеалы демократии и свободы».
Порошенко особо подчеркнул, что в сложные и даже критические моменты украинской истории сенатор Маккейн всегда был рядом с украинским народом. «Мы все запомнили его на Майдане, когда при температуре -26 он вышел раздетый и обратился к народу со словами поддержки», - заявил Порошенко.
Украинский лидер также назвал сенатора США Джона Маккейна не только героем Америки, но и героем Украины, сообщает РИА Новости.
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