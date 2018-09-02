В Сирии назвали причину взрывов под Дамаском

Несколько взрывов прогремели в районе сирийской авиабазы «Меззе» под Дамаском. Однако, авиабаза Меззе в западном пригороде сирийской столицы не подвергалась израильским ракетным ударам.

Причиной взрывов на авиабазе армии САР под сирийским городом Дамаск стало короткое замыкание. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

В ночь на 2 сентября стало известно, что у сирийской авиабазы под Дамаском произошли взрывы. СМИ сообщили, что ракетный удар по авиабазе нанесли ВВС Израиля.

Дамаск и Тель-Авив формально находятся в состоянии войны уже 45 лет, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.