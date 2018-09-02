Абэ рассчитывает на основательную дискуссию с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке завершатся подписанием мирного договора между странами.

«Мы проведем основательную дискуссию с господином Путиным. Я хотел бы решить проблему принадлежности четырех островов в составе северных территорий и подписать мирный договор», - заявил японский премьер-министр в интервью.

Северными территориями в Японии называют принадлежащие России южные острова Малой Курильской гряды. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и еще ряд мелких необитаемых островков вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Однако их принадлежность оспаривается японской стороной. Это обстоятельство является основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией, обсуждение которого ведется с перерывами с середины прошлого века.

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ пройдут в рамках четвертого Восточного экономического форума, который состоится 11-13 сентября во Владивостоке. Это будет уже 22-я их встреча, сообщает ТАСС.