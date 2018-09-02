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В Крыму заявили, что Киев превратил Азовское море в пиратский залив
2 сентября 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов прокомментировал заявление Госдепартамента США, призвавшего Россию «прекратить кошмарить международное судоходство» в Азовском море.
«Сейчас киевский режим систематически терроризирует Донбасс артиллерийскими обстрелами и террористическими актами. Киевские власти пытаются засылать своих диверсантов в Крым. Киев превратил Азовское море в пиратский залив. Причем пиратские акции осуществляются государственными структурами Украины», - заявил Константинов в своем фейсбуке.
Крымский политик также подчеркнул террористическую сущность украинского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота и развязавшего войну в стране против своих же граждан.
«Теперь уже Киевом попираются не только законы Украины. Киев посягает и на международное право, режим международных отношений. Мировое сообщество должно получить полную и исчерпывающую информацию об этой тенденции», - отметил Константинов.
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