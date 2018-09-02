//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Поляки поняли, что России не нужна их еда
2

Выложен вероятный сценарий окружения ВСУ между ДНР и взбунтовавшимся Мариуполем
3

Кравчук раскрыл возможное будущее воюющего Донбасса после его подчинения Киеву
4

Стало известно, кем являлся второй погибший при взрыве в Донецке
5

Эксперт прокомментировал возможное наступление украинских военных в Донбассе

//В мире 13+

В Крыму заявили, что Киев превратил Азовское море в пиратский залив

2 сентября 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму заявили, что Киев превратил Азовское море в пиратский залив
Фото: pixabay.com

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов прокомментировал заявление Госдепартамента США, призвавшего Россию «прекратить кошмарить международное судоходство» в Азовском море.

«Сейчас киевский режим систематически терроризирует Донбасс артиллерийскими обстрелами и террористическими актами. Киевские власти пытаются засылать своих диверсантов в Крым. Киев превратил Азовское море в пиратский залив. Причем пиратские акции осуществляются государственными структурами Украины», - заявил Константинов в своем фейсбуке.

Крымский политик также подчеркнул террористическую сущность украинского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота и развязавшего войну в стране против своих же граждан.

«Теперь уже Киевом попираются не только законы Украины. Киев посягает и на международное право, режим международных отношений. Мировое сообщество должно получить полную и исчерпывающую информацию об этой тенденции», - отметил Константинов.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

В Кремле прокомментировали гибель главы ДНР Захарченко

В Кремле прокомментировали гибель главы ДНР Захарченко

В Кремле в субботу, 1 августа, прокомментировали новость об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, гибель политика является провокацией.

//Политика

Лавров: Россия не намерена вставать в "позу обиженного" в отношениях с США

Лавров: Россия не намерена вставать в "позу обиженного" в отношениях с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена вставать в "позу обиженного" и категорически прекращать диалог с Вашингтоном. По словам дипломата, это не метод РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Крупное польское издание опубликовало карту с российским Крымом

Крупное польское издание опубликовало карту с российским Крымом

Утром в субботу, 1 сентября, стало известно, что крупное польское издание опубликовало на своем официальном портале карту Европы, на которой полуостров Крым обозначен в составе Российской Федерации.

//Политика

Италия предложила помощь в расследовании убийства Захарченко

Италия предложила помощь в расследовании убийства Захарченко

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что случившееся в Донецке вызывает сожаление. Терраччано также сообщил, что Италия готова принять участие в расследовании взрыва в Донецке.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Эксперт высказался о входе подлодки США в порт Гибралтара

Эксперт высказался о входе подлодки США в порт Гибралтара

В субботу, 1 сентября, российский эксперт прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что американская подлодка, вооруженная ракетами "Томагавк", подошла к Средиземному морю.

//Общество

Сотрудник аэропорта Сочи умер, спасая пассажиров горящего лайнера

Сотрудник аэропорта Сочи умер, спасая пассажиров горящего лайнера

Во время эвакуации пассажиров загоревшегося «Boeing-737» умер руководитель аварийно-спасательного расчета аэропорта Сочи. По предварительной информации медиков, причиной трагедии стал сердечный приступ.

//Шоу-бизнес

Свадьба сына Ларисы Гузеевой проходит сегодня в Грузии

Свадьба сына Ларисы Гузеевой проходит сегодня в Грузии

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. Ее сын, 26-летний Георгий Толордава сегодня женится. Гузеева разместила фото своих сборов на свадьбу.

//Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала дорогой подарок Александра Овечкина

Анастасия Шубская показала дорогой подарок Александра Овечкина

Анастасия Шубская в социальной сети призвала мужчин баловать своих любимых, отметив, что «счастливая жена — счастливая жизнь». И похвасталась дорогим подарком от своего мужа, Александра Овечкина.

//В мире

В Крыму заявили, что Киев превратил Азовское море в пиратский залив

В Крыму заявили, что Киев превратил Азовское море в пиратский залив

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов прокомментировал заявление Госдепартамента США, призвавшего Россию «прекратить кошмарить международное судоходство» в Азовском море.

//Общество

Как американские спецслужбы пытались завербовать Дерипаску

Как американские спецслужбы пытались завербовать Дерипаску

Целых два года ФБР и Министерство юстиции США пытались сделать Олега Дерипаску своим информатором. Они предлагали оказать помощь в получении американской виды и решению остальных юридических проблем.

//Новости партнеров

//Культура

В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение

В Москве на время прощания с Кобзоном частично перекроют движение

Сегодня в первой половине дня в Москве на Триумфальной площади будет частично перекрыто движение транспорта в связи с траурными мероприятиями. В Москве сегодня прощаются с Иосифом Кобзоном.

//Шоу-бизнес

"Зря худел?", Макс Фадеев, сбросив 70 кг, в шоке от моделей бодипозитива

"Зря худел?", Макс Фадеев, сбросив 70 кг, в шоке от моделей бодипозитива

Российский продюсер Максим Фадеев, потративший столько усилий, чтобы похудеть и привести себя в форму, в шоке от современных тенденций моды бодипозитива. 155-киллограмовая модель на обложке журнала удивила его

//В мире

В Раде призвали Киев признаться в убийстве Захарченко

В Раде призвали Киев признаться в убийстве Захарченко

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал киевские власти взять на себя ответственность за совершение теракта, в котором погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

//В мире

У берегов Дании арестовано российское судно

У берегов Дании арестовано российское судно

Датскими властями у мыса Скаген арестовано российское судно «Новая земля». Дальнейшая судьба девятнадцати российских моряков, находящихся на борту арестованного судна, пока остается неизвестной.

//Криминал

План «Перехват» ввели в Москве после стрельбы в автосалоне

План «Перехват» ввели в Москве после стрельбы в автосалоне

Полиция объявила план "Перехват" после того, как неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в автосалоне на западе Москвы. В столице ищут стрелка на Infinity.

//Спорт

«Краснодар» - «Локомотив» 2:1

«Краснодар» - «Локомотив» 2:1

В 6-ом туре РПЛ «Краснодар» принимал на своем поле действующих чемпионов страны, московский «Локомотив». Главный арбитр: Владислав Безбородов (г. Санкт-Петербург).

//Происшествия

Роспотребнадзор продолжает проверку воздуха в Крыму

Роспотребнадзор продолжает проверку воздуха в Крыму

Специалисты Роспотребнадзора расширили перечень исследуемых загрязняющих веществ в воздухе на севере Крыма. Об этом сегодня информирует пресс-служба крымского управления ведомства.

//В мире

В ЛНР опровергли слухи о бегстве премьер–министра из республики

В ЛНР опровергли слухи о бегстве премьер–министра из республики

В Совете министров самопровозглашенной Луганской народной республики опровергли сообщения о том, что премьер-министр Сергей Козлов покинул ЛНР. Новость о «бегстве» Козлова появилась якобы в его Facebook.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ксения Бородина сделала признание, что у неё проблемы с головой

Ксения Бородина сделала признание, что у неё проблемы с головой

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что в последнее время ей довольно тяжело держать привычный темп жизни. Это связано с тем, что женщину мучают постоянные головные боли.

//Общество

В Геленджике в море взорвался гидроцикл, на котором были мужчина с ребенком

В Геленджике в море взорвался гидроцикл, на котором были мужчина с ребенком

В районе Геленджика в море взорвался гидроцикл, на котором в этот момент катались мужчина с ребенком. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях. По их словам, гидроцикл взлетел на воздух из-за взрыва двигателя. Отмечается, что оба туриста получили тяжелые травмы

//Общество

Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

Специалисты высокотехнологичных профессий будут наиболее востребованы в будущем, хотя это не означает, что необходимость в юристах и экономистах отпадет, заявил глава государства Владимир Путин.

//Происшествия

Подросток упал на теплоход с моста в Москве

Подросток упал на теплоход с моста в Москве

Семнадцатилетний подросток пытался сделать селфи на Большом Каменном мосту в Москве, но не смог удержать равновесие и упал. У молодого человека травмы различной степени тяжести.

//Общество

Владимир Путин поделился воспоминаниями о дворе своей юности

Владимир Путин поделился воспоминаниями о дворе своей юности

Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками рассказал о дворе, в котором он жил в юности. У него было "дворовое детство" и свободное времяпровождение.

//В мире

СБУ отвергает причастность Киева к убийству Захарченко

СБУ отвергает причастность Киева к убийству Захарченко

Глава СБУ Василий Грицак прокомментировал покушение на главу ДНР Александра Захарченко. Он заверил, что со стороны Киева "никто не посылал" в Донецк диверсантов, никаких данных о задержании украинских ДРГ нет.

//Новости Redtram

//Общество

В Крыму в Симферополе прошла акция памяти по Александру Захарченко

В Крыму в Симферополе прошла акция памяти по Александру Захарченко

На площади имени Ленина в крымской столице сегодня утром началась акция памяти Александра ЗАХАРЧЕНКО – главы непризнанной Донецкой народной республики, который погиб накануне в Донецке

//Общество

Что думает Путин по поводу идеи запретить смартфоны в школах

Что думает Путин по поводу идеи запретить смартфоны в школах

Глава российского государства Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой запрет гаджетов в школах. Ранее эту идею министр со ссылкой на подобный опыт во Франции поддержала.

//Непознанное

Уфолог опубликовал видео с пирамидой на поверхности Луны

Уфолог опубликовал видео с пирамидой на поверхности Луны

На фотографиях Google Earth аргентинский уфолог рассмотрел на Луне огромную пирамиду. Он считает, что это «сооружение» доказывает факт существования представителей инопланетных цивилизаций.

//Общество

Владимир Путин рассказал, как он смог добиться успеха

Владимир Путин рассказал, как он смог добиться успеха

Глава российского государства Владимир Путин привык анализировать причины своих неудач, а не слагаемые успеха. Об этом он рассказал победителям олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставникам.

//Происшествия

Опубликовано видео эвакуации пассажиров из горящего Boeing в Сочи

Опубликовано видео эвакуации пассажиров из горящего Boeing в Сочи

Как ранее сообщалось, при посадке в аэропорту Сочи Boeing, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы посадочной полосы, зацепил крылом ограждение, после чего загорелся. Опубликовано видео, как горит самолет.

//В мире

Глава МВД Украины допустил возможность международной операции в Донбассе

Глава МВД Украины допустил возможность международной операции в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе требуется неотложная широкомасштабная операция из-за угрозы экологической катастрофы в регионе. Это может угрожать не только Украине, но и всей Европе.

//Происшествия

При пожаре в жилом доме на западе Москвы погиб человек, двое пострадавших

При пожаре в жилом доме на западе Москвы погиб человек, двое пострадавших

В западном округе Москвы сегодня днём загорелся жилой многоквартирный дом. В результате пожара один человек погиб и двое получили травмы. Пожар произошел на Озерной улице.

//Шоу-бизнес

Александр Серов рассказал правду об отношениях с 29-летней участницей "Дом-2"

Александр Серов рассказал правду об отношениях с 29-летней участницей "Дом-2"

Александр Серов, о романе которого с бывшей участницей "Дом-2" судачат в Сети, впервые решился прокомментировать ситуацию. И его версия событий абсолютно не совпадает с тем, что рассказывала Дарья Друзяк.

//В мире

Стало известно состояние здоровья пострадавшего при взрыве в Донецке министра

Стало известно состояние здоровья пострадавшего при взрыве в Донецке министра

Жизни министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева угрозы нет, у него осколочные ранения и ожоги, заявил советник главы ДНР Александр Козаков.

//Общество

Мария Захарова: На российских кухнях вновь обсуждают политику

Мария Захарова: На российских кухнях вновь обсуждают политику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обсуждение внешней политики на кухне снова вошло в традицию у россиян. Десять лет назад россияне предпочитали обсуждать цены, зарплаты, выставки, сериалы.

//Общество

В Сеть попала запись перговоров пилотов загоревшегося Boeing и диспетчеров Сочи

В Сеть попала запись перговоров пилотов загоревшегося Boeing и диспетчеров Сочи

В Сети появилась запись переговоров пилотов Boeing авиакомпании Utair с диспетчерами аэропорта Сочи. Экипаж принял решение повторно заходить на посадку, хотя не был уверен, что погода позволяет посадить машину

//Культура

Сергей Гармаш сегодня празднует юбилей

Сергей Гармаш сегодня празднует юбилей

Народному и заслуженному артисту России Сергею Гармашу 1 сентября исполнилось 60 лет. Зрители его хорошо знают по ролям в фильмах "72 метра", "12", "Стиляги", телесериалах "Гибель империи", "Каменская", "Бригада".

//В мире

ЛНР: Украина готовит кадры для информационной войны

ЛНР: Украина готовит кадры для информационной войны

Власти Украины готовят кадры для информационной войны против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

//Политика

Эксперт прокомментировал возможное наступление украинских военных в Донбассе

Эксперт прокомментировал возможное наступление украинских военных в Донбассе

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина о том, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе.

//Шоу-бизнес

Никита Джигурда намерен снова жениться ... и опять на своей бывшей супруге

Никита Джигурда намерен снова жениться ... и опять на своей бывшей супруге

Актер Никита Джигурда решил жениться на своей бывшей жене Марине Анисиной. Вот только для начала он планирует получить деньги по миллионному наследству, а потом "честным пирком, за за свадебку"

//В мире

Боевики атаковали сирийские войска неподалеку от Пальмиры

Боевики атаковали сирийские войска неподалеку от Пальмиры

Утром в субботу, 1 сентября, боевики атаковали сирийские правительственные войска неподалеку от Пальмиры. Об этом сегодня сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

//Шоу-бизнес

Идеальное лицо 50-летней певицы Валерии привело фанатов в восторг

Идеальное лицо 50-летней певицы Валерии привело фанатов в восторг

Известная российская певица Валерия постоянно поражает поклонников своей молодостью и стройностью. Вот и на этот раз 50-летняя артистка удивила многих фотографией своего лица крупным планом.

//Происшествия

Пассажиры съехавшего с взлетной полосы самолета в Сочи рассказали о пережитом

Пассажиры съехавшего с взлетной полосы самолета в Сочи рассказали о пережитом

Пассажиры самолета, который минувшей ночью выехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта Сочи в реку, а затем загорелся, рассказали сегодня о пережитом. Многие до сих пор не могут прийти в себя.

//Шоу-бизнес

Когда отдых идет на пользу, Пугачева в минишортах вернулась в Москву

Когда отдых идет на пользу, Пугачева в минишортах вернулась в Москву

Примадонна вернулась из от пуска в Москву. Отдых на Рижском взморье пролетел быстро, но добавил много приятных моментов в жизнь звездного семейства. А Алла Борисовсна похорошела и даже помолодела.

//Экономика

РФ и Азербайджан подписали заявление об экономическом сотрудничестве

РФ и Азербайджан подписали заявление об экономическом сотрудничестве

Днем в субботу, 1 сентября, стало известно, что Россия и Азербайджан подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Вышеуказанный документ был принят после переговоров глав двух стран.

//Шоу-бизнес

48-летняя жена "Джеймса Бонда" родила дочь

48-летняя жена "Джеймса Бонда" родила дочь

Известная актриса Рейчел Вайс подарила своему супругу Дэниелу Крейгу дочь. Согласно последней информации, этой новостью 48-летняя женщина и ее 50-летний муж самостоятельно поделились с журналистами.

//Общество

Первый канал уволил сотрудника, издевавшегося над смертью Иосифа Кобзона

Первый канал уволил сотрудника, издевавшегося над смертью Иосифа Кобзона

Сотрудники главного телеканала страны вновь оказались в эпицентре скандала. А поводом стали крайне негативные высказывания одного из работников отдела рекламы Первого. Сергей Артемов порадовался смерти Иосифа Кобзона в социальной сети, чем вызвал шквал негодований в свой адрес.

//В мире

Власти ДНР: украинские военные начали подготовку к наступлению в Донбассе

Власти ДНР: украинские военные начали подготовку к наступлению в Донбассе

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики утром в субботу, 1 сентября, сообщили, что украинские военные уже в ближайшем времени могут начать наступление на территории Донбасса.

//Происшествия

Эксперт назвал вероятную причину ЧП с самолетом в Сочи

Эксперт назвал вероятную причину ЧП с самолетом в Сочи

Эксперт в субботу назвал возможную причину ЧП с самолетом в Сочи. Минувшей ночью Boeing 737-800, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и был серьезно поврежден.

//Экономика

Порошенко обсудил "Северный поток-2" с американскими конгрессменами

Порошенко обсудил "Северный поток-2" с американскими конгрессменами

В Вашингтоне сегодня состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и делегации Конгресса США. В рамках переговоров затрагивался вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Линейки в День знаний в Армянске сократят из-за испарений титанового завода

Линейки в День знаний в Армянске сократят из-за испарений титанового завода

Время проведения школьных линеек в День знаний в Армянске сократят из-за испарений кислотонакопителей на предприятии «Крымский Титан»

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры