В Раде призвали Киев признаться в убийстве Захарченко

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал киевские власти взять на себя ответственность за совершение теракта, в котором погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Людей, несогласных с киевским режимом, Мосийчук в телеэфире открыто назвал террористами и заявил, что украинские власти имеют полное право расправиться с такими людьми, как Захарченко.

«Надо открыто сказать, что террористов ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете не ведут переговоров с террористами. И мы тоже не будем этого делать. Его ликвидировали наши спецслужбы», - заявил Игорь Мосийчук.

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «теракт», сообщает РИА Новости.