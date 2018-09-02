У берегов Дании арестовано российское судно

Датскими властями у мыса Скаген арестовано российское судно «Новая земля». Дальнейшая судьба девятнадцати российских моряков, находящихся на борту арестованного судна, пока остается неизвестной.

Об аресте судна с российским экипажем на борту сообщил инспектор Международной федерации транспортников в Дании Мортен Бах координатору МФТ в России Сергею Фишову.

Это не первое российское судно, арестованное за границей. Кризисная ситуация складывается еще на нескольких кораблях, принадлежащих Мурманскому морскому пароходству. Так, по информации инспектора Международной федерации транспортников в Испании Луз Бас, в испанских портах стоят суда «Заполярье» и «Северная земля».

Как сообщает координатор МФТ в США Дуэйн Будракс, с мая стоит на рейде в Новом Орлеане судно «Поморье», утерявшее два якоря во время рейса. Сообщается также, что экипажи застрявших за рубежом кораблей регулярно испытывают затруднения с водой, провизией и топливом. «Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении», - цитирует Сергея Фишова профсоюз моряков.