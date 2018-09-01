В ЛНР опровергли слухи о бегстве премьер–министра из республики
1 сентября 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Совете министров самопровозглашенной Луганской народной республики опровергли сообщения о том, что премьер-министр Сергей Козлов покинул ЛНР. Новость о «бегстве» Козлова появилась якобы в его Facebook.
«Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей», — сказали в пресс-службе совета, передает РИА Новости. Любые данные, которые были опубликованы в социальных сетях от имени Козлова, не соответствуют действительности.
Интересно, что позднее на неверифицированной странице в Facebook появилось опровержение информации о том, что Козлов покидает ЛНР в целях безопасности: «Я никуда не убегал и пытаюсь взять ситуацию под контроль».
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