В ЛНР опровергли слухи о бегстве премьер–министра из республики

В Совете министров самопровозглашенной Луганской народной республики опровергли сообщения о том, что премьер-министр Сергей Козлов покинул ЛНР. Новость о «бегстве» Козлова появилась якобы в его Facebook.

«Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей», — сказали в пресс-службе совета, передает РИА Новости. Любые данные, которые были опубликованы в социальных сетях от имени Козлова, не соответствуют действительности.

Интересно, что позднее на неверифицированной странице в Facebook появилось опровержение информации о том, что Козлов покидает ЛНР в целях безопасности: «Я никуда не убегал и пытаюсь взять ситуацию под контроль».