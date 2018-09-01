СБУ отвергает причастность Киева к убийству Захарченко

Глава СБУ Василий Грицак прокомментировал покушение на главу ДНР Александра Захарченко. Он заверил, что со стороны Киева "никто не посылал" в Донецк диверсантов, никаких данных о задержании украинских ДРГ нет. Стало известно состояние здоровья пострадавшего при взрыве в Донецке министра

Его не удивляют обвинения представителей ДНР, они "прогнозировались". Грицак назвал свои версии произошедшего: это либо "разборки на коммерческой основе", либо "зачистка тех, кто знает слишком много", и Захарченко убили, как ненужного свидетеля. Это также могут быть "разборки на коммерческой основе", так как много имущества было "отжато" и перераспределено, а в руководстве ДНР и ЛНР появилось много обиженных.

В результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке погиб Александр Захарченко и его телохранитель.