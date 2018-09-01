Глава МВД Украины допустил возможность международной операции в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе требуется неотложная широкомасштабная операция из-за угрозы экологической катастрофы в регионе. Это может угрожать не только Украине, но и всей Европе.

По словам Авакова, специалисты провели анализ экологических рисков по данным из открытых источников. «Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция», - отметил министр. Риски связаны, по его словам, с подтоплением шахт, проседанием грунтов, выходом мертвой воды и ее попаданием в систему водоснабжения населения и водоемы, химическим и радиоактивным загрязнением, риском техногенных аварий. Об этом он написал в статье для украинского еженедельника.