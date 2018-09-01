Стало известно состояние здоровья пострадавшего при взрыве в Донецке министра

Жизни министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева угрозы нет, у него осколочные ранения и ожоги, заявил советник главы ДНР Александр Козаков. Италия предложила помощь в расследовании убийства Захарченко

Вчера в больницу были доставлены 6 пострадавших при взрыве, прогремевшем в кафе «Сепар». Одного из них после оказания медицинской помощи отпустили домой. У остальных отмечается положительная динамика, отмечают медики, передает РИА Новости.

Напомним, при взрыве получил смертельное ранение и скончался от полученных ран глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что смерть Захарченко «может быть инсценировкой».

Советник лидера ДНР Александр Казаков сообщил, что организаторами убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко являются Силы специальных операций Украины.