ЛНР: Украина готовит кадры для информационной войны

Власти Украины готовят кадры для информационной войны против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Как заявил Марочко, одной из основных задач Киева является формирование негативного мнения в мире о руководстве народных республик и Народной милиции.

По его словам, Троицкий районный военкомат в Ивано-Франковске объявил набор на курсы операторов ПК для работы в центрах информационно-психологических операций. После курсов окончившие их обязаны будут отслужить 3 года в армии, выполняя "пропагандистскую роль в информационном поле", передает РИА Новости.