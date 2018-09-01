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ЛНР: Украина готовит кадры для информационной войны
1 сентября 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины готовят кадры для информационной войны против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Как заявил Марочко, одной из основных задач Киева является формирование негативного мнения в мире о руководстве народных республик и Народной милиции.
По его словам, Троицкий районный военкомат в Ивано-Франковске объявил набор на курсы операторов ПК для работы в центрах информационно-психологических операций. После курсов окончившие их обязаны будут отслужить 3 года в армии, выполняя "пропагандистскую роль в информационном поле", передает РИА Новости.
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