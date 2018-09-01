Боевики атаковали сирийские войска неподалеку от Пальмиры

Утром в субботу, 1 сентября, боевики атаковали сирийские правительственные войска неподалеку от Пальмиры. Об этом сегодня сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

Диверсионно-террористическая группа боевиков, согласно последней информации, пыталась прорваться из населенного пункта Эт-Танф к Пальмире. Как сообщает РИА "Новости", двое нападавших были убиты, а еще двоих взяли в плен. Они дали показания и уточнили, что у них было задание провести теракты и обеспечить проход к городу главных сил террористов. Более того, боевики якобы собирались захватить Пальмиру в ближайшую неделю.

Известно также, что нападавшие являются членами бандформирования под названием "Восточные львы", а лагерь, где проходит их подготовка, расположен неподалеку от американской военной базы.