В Кремле прокомментировали гибель главы ДНР Захарченко

Песков отметил, что необходимо тщательно расследовать данное дело и выяснить, кто именно стоит за провокацией. По его мнению, данное происшествие будет иметь крайне негативные последствия для атмосферы в ДНР и не будет способствовать мирному урегулированию конфликта.