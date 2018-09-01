В Кремле прокомментировали гибель главы ДНР Захарченко
1 сентября 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле в субботу, 1 августа, прокомментировали новость об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, гибель политика является провокацией.
Представитель Кремля подчеркнул, что убийство Александра Захарченко приведет к усилению напряженности в регионе, передает сегодня ТАСС.
Песков отметил, что необходимо тщательно расследовать данное дело и выяснить, кто именно стоит за провокацией. По его мнению, данное происшествие будет иметь крайне негативные последствия для атмосферы в ДНР и не будет способствовать мирному урегулированию конфликта.
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