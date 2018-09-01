В ДНР сообщили, кто организовал убийство Александра Захарченко

Советник лидера ДНР Александр Казаков в субботу, 1 сентября, сообщил, кто организовал убийство Александра Захарченко. Политик погиб в минувшую пятницу в ходе взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Казаков подчеркнул, что организаторами убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко являются Силы специальных операций Украины. Как уточняет РИА "Новости", власти ДНР в ближайшее время планируют назвать имя человека, который стоит за терактом.

Отмечается, что подозреваемые в совершении преступления к настоящему моменту задержаны. Они уже дали признательные показания.