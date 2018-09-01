Эксперт высказался о списке возможных целей для удара США в Сирии

Российский эксперт высказался в субботу, 1 сентября, о списке возможных целей для нанесения воздушного удара в Сирии, который ранее был составлен американскими военными специалистами и разведчиками.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин подчеркнул, что в настоящий момент Сирия фактически уплывает сквозь пальцы США, поскольку страна успешно восстанавливается после войны.