В Совфеде высказались об убийстве главы ДНР Александра Захарченко

Утром в субботу, 1 сентября, в Совете Федерации высказались об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Своим мнением по поводу трагедии в Донецке сегодня поделился сенатор Франц Клинцевич.

Российский политик отметил, что все указывает на то, что заказчиком теракта является Киев, а исполнителем – СБУ. Клинцевич на своей страничке в социальной сети Facebook подчеркнул, что преступление также самовольно могли совершить другие лица, однако это маловероятно.

Сенатор добавил, что жестокое убийство Александра Захарченко в донецком кафе следует рассматривать в качестве попытки сорвать процесс мирного урегулирования на территории Донбасса.