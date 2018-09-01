Стало известно, кем являлся второй погибший при взрыве в Донецке

Сегодня стало известно, что при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка погиб не только глава ДНР Александр Захарченко. Взрыв, унесший жизнь политика, прогремел вечером в пятницу, 31 августа.

Согласно последней информации, вместе с Захарченко погиб его телохранитель. Кроме того, известно об одиннадцати пострадавших, шестеро из которых были госпитализированы, передает РИА "Новости".

Напомним, власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики назвали вчерашнюю трагедию терактом. К настоящему моменту по подозрению в совершении преступления были задержаны несколько человек, которые заявили, что это была диверсия со стороны Украины.