Порошенко выложит круглую сумму за учебу дочерей в Лондоне
1 сентября 2018, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]
50 тысяч долларов или 1 миллион 380 тысяч гривен в год будет платить Президент Украины Петр Порошенко за учебу своих дочерей в Британском королевстве. Двойняшки Саша и Женя выбрали для себя два разных лондонских высших учебных заведения.
Одна из дочерей 18-летняя Александра Порошенко выбрала для себя изучение экономики в стенах Университетского колледжа Лондона. Ее учеба обойдется отцу в 24 тысячи долларов плюс проживание в общежитии, а жить девушка будет «на общих основаниях», пишет «URA.RU».
Вторая дочь президента Украины решила продолжить образование в Лондонском Университете Искусств, к котором обучают дисциплинам, так или иначе связанным с искусством и дизайном.
«В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях — без привилегий, что они дети президента Украины. Мы как родители ими гордимся», - заявила жена украинского лидера Марина Порошенко.
При этом в семье подчеркнули, как пишет 5 канал, что после обучения обе девушки намерены вернуться на родину.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес