Порошенко выложит круглую сумму за учебу дочерей в Лондоне

50 тысяч долларов или 1 миллион 380 тысяч гривен в год будет платить Президент Украины Петр Порошенко за учебу своих дочерей в Британском королевстве. Двойняшки Саша и Женя выбрали для себя два разных лондонских высших учебных заведения.

Одна из дочерей 18-летняя Александра Порошенко выбрала для себя изучение экономики в стенах Университетского колледжа Лондона. Ее учеба обойдется отцу в 24 тысячи долларов плюс проживание в общежитии, а жить девушка будет «на общих основаниях», пишет «URA.RU».

Вторая дочь президента Украины решила продолжить образование в Лондонском Университете Искусств, к котором обучают дисциплинам, так или иначе связанным с искусством и дизайном.

«В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях — без привилегий, что они дети президента Украины. Мы как родители ими гордимся», - заявила жена украинского лидера Марина Порошенко.

При этом в семье подчеркнули, как пишет 5 канал, что после обучения обе девушки намерены вернуться на родину.