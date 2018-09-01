СМИ: США составили список целей для вероятного удара по Сирии

В СМИ появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки составили список целей для удара по территории Сирии. Он будет нанесен, если Дамаск примет решение применить химическое оружие.

Согласно последним данным неназванных американских чиновников, вышеуказанный список составили военные эксперты и разведчики. Впоследствии, если глава США Дональд Трамп распорядится нанести удар по Сирии, этот документ будет передан в Пентагон, передает телеканал CNN.

Подчеркивается, что в американском военном ведомстве в настоящий момент пристально наблюдают за деятельностью сирийского руководства, которое якобы активно перемещает вертолеты к повстанческим базам.