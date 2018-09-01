Названо предполагаемое место закладки бомбы, убившей главу ДНР Захарченко

Утром в субботу, 1 сентября, в СМИ появилась информация о месте закладки бомбы, взрыв которой накануне унес жизнь главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Согласно последней информации, взрывное устройство находилось в торшере или люстре, расположенных в кафе "Сепар". Бомбу привели в действие при помощи телефонного звонка, передает "КоммерсантЪ".

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ДНР ищут вероятных сообщников преступников среди окружения Захарченко. Дело в том, что заведение, где был совершен теракт, принадлежало начальнику охраны лидера ДНР. Это кафе посещали многие высокопоставленные лица, поэтому оно прекрасно охранялось. Именно это наводит на мысли о том, что бомба была заложена при помощи ближайшего знакомого Захарченко.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР и назвал Александра Захарченко патриотом Донбасса, народным лидером, смелым и решительным человеком.