СМИ: к Средиземному морю подошла атомная подлодка США, вооруженная ракетами
1 сентября 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 1 сентября, средства массовой информации сообщили, что к Средиземному морю подошла американская атомная подлодка Ньюпорт-Ньюс" типа "Лос-Анджелес", вооруженная ракетами "Томагавк".
Согласно последним данным, субмарина вошла в порт Гибралтара. Уточняется, что подводная лодка была замечена вечером в минувший четверг. Катер испанской таможни хотел приблизиться к ней однако был оперативно перехвачен полицией, передает издание Gibraltar Chronicle.
В Пентагоне к настоящему моменту подтвердили, что субмарина зашла в порт и подчеркнули, что этот "технический визит" является запланированным.
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