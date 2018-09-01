СМИ: к Средиземному морю подошла атомная подлодка США, вооруженная ракетами

Утром в субботу, 1 сентября, средства массовой информации сообщили, что к Средиземному морю подошла американская атомная подлодка Ньюпорт-Ньюс" типа "Лос-Анджелес", вооруженная ракетами "Томагавк".

Согласно последним данным, субмарина вошла в порт Гибралтара. Уточняется, что подводная лодка была замечена вечером в минувший четверг. Катер испанской таможни хотел приблизиться к ней однако был оперативно перехвачен полицией, передает издание Gibraltar Chronicle.

В Пентагоне к настоящему моменту подтвердили, что субмарина зашла в порт и подчеркнули, что этот "технический визит" является запланированным.