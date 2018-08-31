В Нидерландах за призывы убить Санта-Клауса мужчину оштрафовали на 300 евро

В Нидерландах мужчину оштрафовали на 300 евро за призывы убить Санта-Клауса. Как передаёт телерадиокомпания RTV Utrecht, мужчина оставил комментарий с просьбой убить персонажа, чтобы «раз и навсегда избавится от этого праздника». При этом автор сообщения пообещал выдать приз тому, кто совершит такой поступок.

Актёр, играющий роль Санта-Клауса, обратился в правоохранительные органы, чтобы добиться наказания для мужчины. Автор комментария, в свою очередь, заявил, что сообщение является шуткой, однако судья выразил опасения, что кто-то может послушать мужчину, и принял решение оштрафовать его на 300 евро.