Вузы Лондона не комментируют сообщения о поступлении дочерей Петра Порошенко

Ранее в СМИ поступила информация о том, что дочери украинского президента Петра Порошенко поставили в университеты Великобритании. Однако вузы Лондона отказались комментировать подобные сообщения.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на украинский источник, восемнадцатилетние дочери Петра Порошенко Евгения и Александра не были зачислены ни в один местный вуз. Позже в Сети появилась информация, что девушки поступили в лондонские вузы.

Университеты Великобритании University of the Arts London (UAL) и University College London (UCL) заявили, что они не раскрывают информацию о студентах без их разрешения, сообщают РИА Новости.