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Первое видео с места убийства главы ДНР Александра Захарченко появилось в сети
31 августа 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось первое видео с места гибели Александра Захарченко, руководившего непризнанной ДНР. Ролик некоторое время назад был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее в пятницу стало известно, что Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в одном из донецком кафе «Сепар». Лидера непризнанного государства доставили в медицинское учреждение, однако врачи оказались бессильны – политик скончался от полученных повреждений.
Подробности инцидента выясняются в настоящее время. Согласно одной из версий, сработавшее взрывное устройство могло находиться в машине, которая была припаркована рядом с заведением общепита. По подозрению в совершении теракта силовиками ДНР задержаны несколько человек, предполагается, что это украинские диверсанты. Предполагаемых злоумышленников допрашивают.
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