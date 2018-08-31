Первое видео с места убийства главы ДНР Александра Захарченко появилось в сети

В интернете появилось первое видео с места гибели Александра Захарченко, руководившего непризнанной ДНР. Ролик некоторое время назад был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в пятницу стало известно, что Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в одном из донецком кафе «Сепар». Лидера непризнанного государства доставили в медицинское учреждение, однако врачи оказались бессильны – политик скончался от полученных повреждений.

Подробности инцидента выясняются в настоящее время. Согласно одной из версий, сработавшее взрывное устройство могло находиться в машине, которая была припаркована рядом с заведением общепита. По подозрению в совершении теракта силовиками ДНР задержаны несколько человек, предполагается, что это украинские диверсанты. Предполагаемых злоумышленников допрашивают.