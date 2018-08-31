Поклонская: Захарченко погиб как герой
31 августа 2018, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
Российский политик Наталья Поклонская прокомментировала гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко у себя на страничке в Twitter. Депутат Госдумы выразила скорбь «в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека». По её словам, Захарченко погиб как герой.
«Он погиб как герой и верный сын своего народа. Светлая ему память! А трусливым убийцам - гореть в аду», - написала Поклонская.
Сегодня стало известно о гибели главы ДНР Александра Захарченко. Мужчина получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар».
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