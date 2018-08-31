Задержаны подозреваемые в убийстве главы ДНР Захарченко

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики задержали лиц, подозреваемых в причастности к взрыву в кафе Донецка, повлекшего гибель главы ДНР Александра Захарченко. Глава ДНР Захарченко погиб при взрыве в кафе Донецка

«Задержано несколько человек. Это украинские диверсанты и связанные с ними лица. Они подозреваются в покушении на главу республики», - сообщил источник в силовых структурах Донецка.

Задержание подозреваемых лиц произошло на проспекте Богдана Хмельницкого в Донецке. Для этого представителям правоохранительных органов ДНР пришлось перекрыть автомобильное движение на проспекте. Их задержали в автомобиле.

Ранее стало известно, что в результате взрыва, прогремевшего в кафе «Сепар» в Донецке, получил смертельное ранение и скончался от полученных ран глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Сообщается, что при взрыве пострадали еще три человека, среди них – министр ДНР по доходам и сборам Тимофеев, сообщают «Новости.Майл.Ру».