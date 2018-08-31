За покушение на убийство Терезы Мэй мужчине дали пожизненный срок
31 августа 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 31 августа, центральный уголовный суд Лондона определил меру наказания мужчине, который собирался убить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Нааимур Закария Рахман приговорен к пожизненному заключению. Об этом передаёт телеканал Sky News.
Согласно материалам суда, мужчина в течение 30 лет не будет иметь права на досрочное освобождение.
Нааимур Закария Рахман был признан виновным в том, что он планировал взорвать ворота, которые ведут на улицу Даунинг-стрит, где находится резиденция Терезы Мэй. Как сообщают СМИ, мужчина хотел убить британского премьера при помощи ножей.
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