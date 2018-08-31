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Замглавы администрации Петра Порошенко намерен уйти в бизнес
31 августа 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из эфиров украинского телеканала замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявил, что намеревается покинуть свой пост и уйти в бизнес. По его словам, он хочет уйти в сферу, которая его «вдохновляет».
Как сказал Шимкив, будучи на посту замглавы администрации он справился со своими поставленными задачами. Его основной целью была трансформация Украины, «движение вперед, продвижение ее интересов в мире». Он подчеркнул, что все ключевые реформы удалось запустить, включая 3G, 4G и Национальный инвестиционный совет, передают "Известия".
«Я решил вернуться к тому, что вдохновляет меня, — к бизнесу», — сообщил Дмитрий Шимкив.
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