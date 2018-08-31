Америка ввела санкции против российского НИИ молекулярной электроники

Американское министерство торговли включило российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список как организацию, деятельность которой не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США.

В список также попали несколько юридических лиц из Пакистана, Саудовской Аравии, Китая, ОАЭ, Великобритании и Турции. Одной из причин, почему некоторые страны попали под санкции, является несоблюдение ограничений против Ирана.

Включение в этот список предусматривает запрет на торговые операции американских лиц и компаний с этой организацией.

Как напоминают РИА Новости, осенью 2016 года более 80 российских компаний попали в санкционный список в связи с событиями в Крыму и на Украине.