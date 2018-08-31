К секторальным санкциям ЕС против России присоединились четыре страны
31 августа 2018, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]
К решению Евросоюза продлить экономические санкции против Российской Федерации до 31 января 2019 года присоединились четыре страны. Ими оказались Украина, Албания, Норвегия и Черногория.
Ограничительные меры направлены в отношении энергетического, финансового и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения.
«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета», - цитируют РИА Новости слова пресс-службы Совета ЕС. Как сообщает источник, страны Евросоюза приняли и поприветствовали такое решение.
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