К секторальным санкциям ЕС против России присоединились четыре страны

К решению Евросоюза продлить экономические санкции против Российской Федерации до 31 января 2019 года присоединились четыре страны. Ими оказались Украина, Албания, Норвегия и Черногория.

Ограничительные меры направлены в отношении энергетического, финансового и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета», - цитируют РИА Новости слова пресс-службы Совета ЕС. Как сообщает источник, страны Евросоюза приняли и поприветствовали такое решение.