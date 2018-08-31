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Украинских предпринимателей оштрафовали за продажу российских книг
31 августа 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине двух предпринимателей за распространение книг, привезённых из России без разрешительных документов, оштрафовали на 1,3 тысячи долларов.
В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа увеличится в пять раз.
Как сообщают РИА Новости, в 2016 году украинский лидер Пётр Порошенко подписал законопроект о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. По мнению киевских властей, такие меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции. Для ввоза книг на территорию Украины необходимо одобрение Госкомтелерадио.
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