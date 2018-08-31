Депутат Рады придумал способ уничтожить флот РФ в Азовском море за пять минут

Военные возможности Украины позволяют ей уничтожить российский флот в Азовском море за пять-десять минут. С таким заявлением выступил Юрий Береза, депутат Верховной Рады.

Парламентария процитировало отечественное интернет-издание «Украина.ру». Согласно точке зрения Березы, для ликвидации корабельной группировки РФ на Азове необходимо правильно разместить и закрепить ракетные батареи. В ходе удара по российскому флоту можно задействовать вооружение, доставшееся Киеву в наследство от Советского Союза, отметил депутат в разговоре с представителями средств массовой информации.

Ранее на тему противостояния с Россией в Азовском море высказался экс-командующий ВМС соседней страны Сергей Гайдук. Он обвинил Москву в «агрессивных» действиях и предупредил, что в акватории в будущем может вспыхнуть полномасштабный военный конфликт.