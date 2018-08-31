Президент Украины Пётр Порошенко посетит похороны сенатора Маккейна

Украинский лидер Пётр Порошенко посетит Соединённые Штаты с частным визитом для участия в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном 31 августа – 1 сентября.

Как стало известно, президент Украины совершит поездку в США рейсовым самолётом, сообщают РИА Новости.

«От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет», - говорит Порошенко.

Напомним, что сенатор Соединённых Штатов Джон Маккейн умер в возрасте 81 года. Политик боролся с тяжелой формой рака мозга.