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На центральном вокзале Амстердама мужчина бросался на людей с ножом
31 августа 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Два человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на Центральном вокзале города Амстердама. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По словам очевидцев, полицейские произвели три выстрела и ранили нападавшего. В настоящий момент пострадавшие и подозреваемый находятся в больнице, передает ТАСС.
По данным некоторых источников, ЧП на железнодорожной платформе произошло из-за ссоры двух мужчин. В ходе потасовки один из участников скандала выхватил нож.
Правоохранители сообщили, что имела место частичная остановка движения поездов, но речь об эвакуации вокзала не шла. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
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