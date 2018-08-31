Россия требует, чтобы США прекратили необоснованное преследование Марии Бутиной
31 августа 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в пятницу, 31 августа, заявил, что Москва требует, чтобы Вашингтон как можно скорее прекратил необоснованное преследование гражданки России Марии Бутиной.
В посте, опубликованном в социальной сети Twitter Лукашевич подчеркнул, что американские власти относятся к россиянке как к опасному преступнику и пытаются оказать на женщину психологическое давление путем ухудшения условий ее содержания.
Постпред России при ОБСЕ требует, чтобы руководство США в полной мере оказало Бутиной необходимую медицинскую помощь и обеспечило ее возвращение в родную страну.
Отметим, что Марии Бутиной, обвиняемой в несанкционированной работе агентом на территории Соединенных Штатов, грозит 15 лет тюрьмы.
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