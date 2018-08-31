Россия требует, чтобы США прекратили необоснованное преследование Марии Бутиной

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в пятницу, 31 августа, заявил, что Москва требует, чтобы Вашингтон как можно скорее прекратил необоснованное преследование гражданки России Марии Бутиной.

В посте, опубликованном в социальной сети Twitter Лукашевич подчеркнул, что американские власти относятся к россиянке как к опасному преступнику и пытаются оказать на женщину психологическое давление путем ухудшения условий ее содержания.

Постпред России при ОБСЕ требует, чтобы руководство США в полной мере оказало Бутиной необходимую медицинскую помощь и обеспечило ее возвращение в родную страну.

Отметим, что Марии Бутиной, обвиняемой в несанкционированной работе агентом на территории Соединенных Штатов, грозит 15 лет тюрьмы.