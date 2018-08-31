Новая оптическая иллюзия заставила пользователей сети поломать голову

В соцсетях недавно появилась новая оптическая иллюзия, которая озадачила многих пользователей. Людям предложили угадать, что именно изображено на фотографии – пляж и море или же стена и дверь.

Пользовательница с ником @rebeccareilly к настоящему моменту собрала более 19 тысяч ретвитов и 32 тысяч лайков на этом снимке. Сначала комментаторы утверждали, что на фото запечатлена синяя дверь и слегка облупившаяся стена, однако позже некоторые стали сомневаться. Если приглядеться, то может показаться, что на картинке изображен пляж и полоска синего моря.

Голоса разделились примерно пополам, однако большинство все же проголосовали за вариант с дверью и стеной. Автор записи через несколько дней призналась, что на самом деле сфотографировала побережье.