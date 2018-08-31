Выложено видео разрушений Донецкого аэропорта после четырех лет войны на Украине

Беспилотный летательный аппарат снял на видео полностью разрушенный в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины Донецкий аэропорт. Ролик доступен для просмотра в интернете.

В 2014-2015 годах на территории данного объекта развернулись боевые действия между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенной ДНР. Противостояние завершилось победой военных формирований республики, киевские подразделения были вынуждены отойти. Согласно сведениям, озвученным властями непризнанного государства, противник потерял за время боев за аэропорт почти 600 человек убитыми.

Конфликт в Донбассе между армией Украины и Вооруженными силами ДНР и ЛНР продолжается пятый год. Ранее киевский политолог Михаил Погребинский рассказал о значении урегулирования ситуации в регионе для переизбрания президента Петра Порошенко.