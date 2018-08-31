//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лера Кудрявцева помолодела после рождения дочери
- Будущая многодетная мать Эвелина Бледанс до сих пор тоскует по бывшему мужу
- Курникова и Иглесиас показали фото и видео близнецов
- Леонардо Ди Каприо собирается жениться?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Выложено видео разрушений Донецкого аэропорта после четырех лет войны на Украине
31 августа 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Беспилотный летательный аппарат снял на видео полностью разрушенный в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины Донецкий аэропорт. Ролик доступен для просмотра в интернете.
В 2014-2015 годах на территории данного объекта развернулись боевые действия между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенной ДНР. Противостояние завершилось победой военных формирований республики, киевские подразделения были вынуждены отойти. Согласно сведениям, озвученным властями непризнанного государства, противник потерял за время боев за аэропорт почти 600 человек убитыми.
Конфликт в Донбассе между армией Украины и Вооруженными силами ДНР и ЛНР продолжается пятый год. Ранее киевский политолог Михаил Погребинский рассказал о значении урегулирования ситуации в регионе для переизбрания президента Петра Порошенко.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Поклонская высказалась о предложениях по изменению пенсионного законодательства
//Новости Гнездо.ру
ЕС ответит зеркально, если США поднимут пошлины на автомобили
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Турция намерена приобрести у России С-400, несмотря на давление США
//Общество
Правительство РФ прорабатывает комплекс мер по снижению уровня бедности
//Новости партнеров
//В мире
Украинских предпринимателей оштрафовали за продажу российских книг
//История
//Культура
//Общество
Мосгортранс призвал москвичей делать в автобусах селфи с турникетами
//В мире
Президент Украины Пётр Порошенко посетит похороны сенатора Маккейна
//Новости СМИ2
//В мире
Россия требует, чтобы США прекратили необоснованное преследование Марии Бутиной
//В мире
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей сети поломать голову
Две из трех сестер Хачатурян, убивших отца, будут учиться в школе при СИЗО
//Новости Redtram
//В мире
Выложено видео разрушений Донецкого аэропорта после четырех лет войны на Украине
На заводе в Дзержинске из-за пожара возникла угроза второго взрыва
//В мире
//Общество
//В мире
Шойгу не исключил, что Арктика может стать причиной конфликтов
//Общество
19% россиян признались, что искали свою «вторую половинку» на сайтах знакомств
//В мире
Германия выдала РФ россиянина, воевавшего на стороне террористов в Сирии
//Общество
//Общество
//В мире
//Наука
Озвучена основная версия появления микротрещины на корабле «Союз»
//Политика
//Культура
Церемония прощания с Иосифом Кобзоном будет длиться три часа