Шойгу не исключил, что Арктика может стать причиной конфликтов
31 августа 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сейчас Арктика является объектом ресурсных, стратегических и территориальных интересов некоторых стран. Это может привести к конфликтам в будущем.
По словам главы Минобороны, которые он произнес в рамках заседания коллегии ведомства, приоритетом деятельности вооруженных сил России является защита национальных интересов в Арктическом регионе.
Как отмечает ТАСС, ссылаясь на заявление Шойгу, сейчас в северных широтах можно увидеть не только российские ледоколы, но также шведские, немецкие, китайские, американские и южнокорейские.
Министр подчеркнул, что Северный флот продолжит осуществлять план Министерства обороны по развитию возможностей войск на территории Арктики до 2020 года.
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