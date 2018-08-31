Шойгу не исключил, что Арктика может стать причиной конфликтов

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сейчас Арктика является объектом ресурсных, стратегических и территориальных интересов некоторых стран. Это может привести к конфликтам в будущем.

По словам главы Минобороны, которые он произнес в рамках заседания коллегии ведомства, приоритетом деятельности вооруженных сил России является защита национальных интересов в Арктическом регионе.

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на заявление Шойгу, сейчас в северных широтах можно увидеть не только российские ледоколы, но также шведские, немецкие, китайские, американские и южнокорейские.

Министр подчеркнул, что Северный флот продолжит осуществлять план Министерства обороны по развитию возможностей войск на территории Арктики до 2020 года.