Германия выдала РФ россиянина, воевавшего на стороне террористов в Сирии

Германия выдала России уроженца Кабардино-Балкарии, состоявшего в рядах террористической организации и воевавшего в Сирии на стороне террористов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, в октябре 2013 года он через третьи страны выехал в Сирию, где принял активное участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.

С 2013 года он сражался на стороне боевиков на территории САР, а затем пытался получить статус беженца в Федеративной республике Германия по поддельным документам, сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства подчеркивается, что удовлетворить запрос о его выдаче властям Германии позволила скоординированная деятельность российских правоохранительных органов.