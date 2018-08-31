Германия выдала РФ россиянина, воевавшего на стороне террористов в Сирии
31 августа 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
Германия выдала России уроженца Кабардино-Балкарии, состоявшего в рядах террористической организации и воевавшего в Сирии на стороне террористов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, в октябре 2013 года он через третьи страны выехал в Сирию, где принял активное участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.
С 2013 года он сражался на стороне боевиков на территории САР, а затем пытался получить статус беженца в Федеративной республике Германия по поддельным документам, сообщает ТАСС.
В заявлении ведомства подчеркивается, что удовлетворить запрос о его выдаче властям Германии позволила скоординированная деятельность российских правоохранительных органов.
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