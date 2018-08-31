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Турция намерена приобрести у России С-400, несмотря на давление США

31 августа 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Турция намерена приобрести у России С-400, несмотря на давление США
фото: globallookpress.com

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна надеется в ближайшем времени получить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на сильнейшее давление со стороны Вашингтона.

За покупку С-400 у России США пригрозили санкциями всему миру

За покупку С-400 у России США пригрозили санкциями всему миру

Политик подчеркнул, что когда на территорию Турции падали с территории Сирии ракеты, партнеры Турции из Североатлантического альянса вывели из страны системы ПРО. По словам Эрдогана, Анкара остро нуждается в них, но НАТО не желает продавать турецкой стороне установки. Глава Турции отметил, что у государства есть большая нужда в С-400, поэтому власти рассчитывают на скорое приобретение ЗРК у России.

Эрдоган также отметил, что США пытаются остановить даже оплаченные турецкой стороной поставки, уточнив, что Вашингтон должен передать Турции 120 самолетов F-35, передает РИА "Новости".

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В Ленобласти неизвестный проломил стену магазина, чтобы вскрыть банкомат

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В ледниках вершины горного хребта Актру на Алтае обнаружили вмерзшее в лед тело альпиниста. Согласно последней информации, страшная находка была сделана туристами в Кош-Агачском районе 24 августа.

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