Турция намерена приобрести у России С-400, несмотря на давление США

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна надеется в ближайшем времени получить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на сильнейшее давление со стороны Вашингтона.

Политик подчеркнул, что когда на территорию Турции падали с территории Сирии ракеты, партнеры Турции из Североатлантического альянса вывели из страны системы ПРО. По словам Эрдогана, Анкара остро нуждается в них, но НАТО не желает продавать турецкой стороне установки. Глава Турции отметил, что у государства есть большая нужда в С-400, поэтому власти рассчитывают на скорое приобретение ЗРК у России.

Эрдоган также отметил, что США пытаются остановить даже оплаченные турецкой стороной поставки, уточнив, что Вашингтон должен передать Турции 120 самолетов F-35, передает РИА "Новости".