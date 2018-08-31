В Корее от ливней пострадали более 280 людей
31 августа 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, более 280 жителей пострадали из-за больших ливней в Республике Корея. Также в связи с этим было затоплено больше чем 1,4 тысячи зданий.
В ходе происшествия имеется двое пострадавших. Ещё трое получили тяжёлые травмы, а один — просто пропал, никакой информации о нем нет. Об этом пишет NEWS.ru.
Также была нарушена работа автомобильных и железных дорог, систем водоснабжения, магазинов и других организаций.
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