Политолог рассказал о реальном шансе Порошенко удержаться у власти на Украине

В украинском экспертном сообществе рассказали, как непопулярный у населения президент страны Петр Порошенко может удержаться у власти. Соответствующее заявление сделал политолог Михаил Погребинский.

Согласно точке зрения эксперта, у Порошенко есть реальный шанс выиграть намеченные на весну следующего года выборы главы государства, если он начнет осуществлять шаги, направленные на урегулирование ситуации в Донбассе. По словам Погребинского, которого процитировал канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен», действующему президенту нужно вспомнить о своем обещании принести мир на восток страны.

В Донбассе пятый год продолжается вооруженный конфликт между киевскими силовиками и ополченцами. Ранее в пятницу сообщалось, что украинский эксперт Константин Бондаренко поведал об «итальянской модели» усмирения мятежного региона.