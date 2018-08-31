Политолог рассказал о реальном шансе Порошенко удержаться у власти на Украине
31 августа 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
В украинском экспертном сообществе рассказали, как непопулярный у населения президент страны Петр Порошенко может удержаться у власти. Соответствующее заявление сделал политолог Михаил Погребинский.
Согласно точке зрения эксперта, у Порошенко есть реальный шанс выиграть намеченные на весну следующего года выборы главы государства, если он начнет осуществлять шаги, направленные на урегулирование ситуации в Донбассе. По словам Погребинского, которого процитировал канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен», действующему президенту нужно вспомнить о своем обещании принести мир на восток страны.
В Донбассе пятый год продолжается вооруженный конфликт между киевскими силовиками и ополченцами. Ранее в пятницу сообщалось, что украинский эксперт Константин Бондаренко поведал об «итальянской модели» усмирения мятежного региона.
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