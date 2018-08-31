МИД Ирана: Тегеран не намерен ни с кем обсуждать ракетную программу

Утром в пятницу, 31 августа, официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми сделал важное заявление. По словам дипломата, Тегеран не намерен ни с кем вести переговоры насчет своей ракетной программы.



Ранее в МИД Франции предложили включить в повестку международных переговоров вопрос иранской ракетной программы. Как сообщает сегодня агентство Tasnim, ссылаясь на слова Гасеми, данная деятельность Тегерана носит исключительно оборонительный характер и не нарушает никаких обязательств.

Дипломат отметил, что французская сторона знает, что действующая политика Ирана направлена на установление мира в регионе, а также на борьбу с террористическими организациями.