Эксперт поведал об «итальянской модели» усмирения сражающегося с Киевом Донбасса

Восставшие против украинской власти республики Донбасса могут согласиться на возвращение в состав страны, если им предоставят особой статус в рамках «итальянской модели». С таким заявлением выступил киевский эксперт Константин Бондаренко.

По словам политолога, которого процитировал канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен», «итальянская модель» - это унитарное государство с различным уровнем интеграции территорий. Бондаренко предположил, что проведение преобразований в этом направлении отвечает интересам и Киева, и Донбасса.

Весной 2014 года на востоке Украины были образованы ДНР и ЛНР, объявившие о своей независимости от центральной власти. Киев в ответ на это начал военную операцию. Ранее в пятницу сообщалось, что донецкие ополченцы пригрозили отомстить украинским силовикам за каждого убитого жителя непризнанного государства.