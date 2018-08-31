За неделю у российских границ были замечены 22 самолета-разведчика

За минувшую неделю Министерство обороны Российской Федерации зафиксировало у российских границ 22 летательных аппарата, которые, согласно последней информации, вели разведывательную деятельность.

В пятницу, 31 августа, стало известно, что истребители из состава дежурных сил ПВО страны за последние семь дней девять раз поднимались в воздух. Как уточняет kp.ru, соответствующие меры были приняты для того, чтобы не допустить проникновения летательных аппаратов на территорию России.

Согласно данным инфографики, подготовленной газетой Вооруженных сил России "Красная звезда", нарушений воздушного пространства РФ зафиксировано не было.