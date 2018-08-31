Украинский вице-адмирал допустил начало полномасштабной войны с Россией на Азове

Противостояние Киева и России на Азовском море может перерасти в полномасштабную войну. Соответствующий прогноз обнародовал украинский вице-адмирал Сергей Гайдук.

Гайдук, ранее занимавший должность командующего ВМС своей страны, обвинил Москву в «агрессии» на Азове. По мнению вице-адмирала, РФ использует против Киева «гибридные» меры воздействия. После того как они будут исчерпаны, в акватории может начаться полномасштабный военный конфликт, привела слова Гайдука «Лента.ру».

Россия после задержания украинскими пограничниками судов под флагом РФ была вынуждена усилить свое присутствие в Азовском море. В Киеве в ответ на это обвинили соседнее государство в «захвате» водного объекта. Ранее СМИ процитировали эксперта Константина Бондаренко, который рассказал об опасных последствиях вероятного отказа Украины от договора, регулирующего статус Азова.