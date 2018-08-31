Армия ДНР пригрозила местью ВСУ после новой ракетной атаки Киева в Донбассе

Донбасс не покорится киевскому режиму, армия ДНР готова отомстить Вооруженным силам Украины за каждого убитого жителя республики. С таким заявлением на брифинге для журналистов выступил спикер ополченцев самопровозглашенного государства Даниил Безсонов.

Безсонов отметил, что, согласно установившейся традиции, противник перед вступлением в силу очередного режима прекращения огня обстреливает населенные пункты или гражданские объекты ДНР. На этот раз незадолго до начала действия «школьного перемирия» ВСУ осуществили новую ракетную атаку, подбив противотанковым снарядом работавший в карьере грузовик. В результате случившегося погиб водитель машины.

Ранее на этой неделе сообщалось, что СМИ обнародовали причины острого кадрового кризиса, с которым столкнулась воюющая с ополченцами Донбасса украинская армия.