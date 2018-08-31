Трамп признался, что разочарован в Эрдогане

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочаровался в президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Это произошло после того, как политик отказался освободить пастора из США Эндрю Брансона.

Ранее Трамп не желал оценивать конфликт, возникший с турецкими властями, поскольку для него этот вопрос являлся "болезненным", передает "Экономика сегодня". На днях в беседе с журналистами президент Штатов отметил, что очень разочарован в своем турецком коллеге.

Как уточняет Bloomberg, Дональд Трамп, однако, намерен подождать и посмотреть, как данная ситуация будет складываться в дальнейшем.

Напомним, пастор Брансон был арестован два года назад на турецкой территории по обвинению в шпионаже. Кроме того, его подозревают в связях с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая якобы принимала участие в госперевороте в Турции.