США рассчитывают на "безопасное" поведение РФ на учениях в Средиземном море
31 августа 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
В американском министерстве обороны рассчитывают на то, что российские военные будут вести себя безопасно в рамках учений в Средиземном море, которые пройдут с 1 по 8 сентября текущего года.
Официальный представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон подчеркнул, что ведомство осведомлено об учениях. Он отметил, что ВМС США, согласно сложившейся традиции, присутствуют в акватории Средиземного моря и на других морских путях, действуя в международных водах спокойно.
Как уточняет РИА "Новости", власти США надеются, что Россия будет вести себя безопасно для окружающих и действовать исключительно в соответствии с международными правилами.
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