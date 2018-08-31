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США рассчитывают на "безопасное" поведение РФ на учениях в Средиземном море

31 августа 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

США рассчитывают на "безопасное" поведение РФ на учениях в Средиземном море
фото: pixabay.com

В американском министерстве обороны рассчитывают на то, что российские военные будут вести себя безопасно в рамках учений в Средиземном море, которые пройдут с 1 по 8 сентября текущего года.

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Кремль убежден в необходимости проведения военных учений

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Как уточняет РИА "Новости", власти США надеются, что Россия будет вести себя безопасно для окружающих и действовать исключительно в соответствии с международными правилами.

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