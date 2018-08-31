В американском министерстве обороны рассчитывают на то, что российские военные будут вести себя безопасно в рамках учений в Средиземном море, которые пройдут с 1 по 8 сентября текущего года.

Официальный представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон подчеркнул, что ведомство осведомлено об учениях. Он отметил, что ВМС США, согласно сложившейся традиции, присутствуют в акватории Средиземного моря и на других морских путях, действуя в международных водах спокойно.

Как уточняет РИА "Новости", власти США надеются, что Россия будет вести себя безопасно для окружающих и действовать исключительно в соответствии с международными правилами.